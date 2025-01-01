Бойцы уже могут обращаться за помощью, - военный омбудсмен

Военнослужащие уже могут обращаться за помощью по вопросу нарушений своих прав. Это можно делать несмотря на отсутствие пока законопроекта о военном омбудсмене

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова в эфире национального телемарафона.

"Обращаться нужно, и раньше надо было, и сейчас. Я опубликовала на своей странице в Фейсбуке те номера телефона и емейл, на которые можно писать уже сейчас. Мы в ближайшее время создадим уже официальные почты уполномоченного, и тогда я обновлю эти данные. Но в любом случае вы можете писать мне в личные сообщения в соцсетях", - рассказала Решетилова.

Facbook-страница Решетиловой по ссылке ЗДЕСЬ.

По ее словам, она уже сотрудничает с юристом из медийной инициативы "За права человека", которая может проконсультировать военнослужащих.

"Со мной работает юрист из медийной инициативы "За права человека". Если просто есть вопрос, военнослужащий нуждается в консультации - она консультирует. Какие-то более серьезные вопросы она прорабатывает, мы оформляем обращения и реагируем на них", - отметила уполномоченная.

Сейчас военнослужащие могут обращаться за помощью в вопросах незаконных приказов, незаконных действий в частях, унижения чести и достоинства со стороны командиров или государственных органов.

"Я подчеркиваю, что бывают ситуации, если, например, это пытки, избиение - это ответственность правоохранительных органов, но, конечно, я буду держать на контроле такие случаи, и, конечно, ко мне с такими случаями надо обязательно обращаться", - добавила Решетилова.

В Украине появился военный омбудсмен

Ранее мы писали, что 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом). По его словам, Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.

Тогда президент рассказал, что сейчас главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене.