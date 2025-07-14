Остановка поставок американского оружия для Украины: СМИ назвали имя виновника
Американская военная помощь Украине была приостановлена на основании записки замминистра обороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В своей записке Элбридж Колби обратил внимание на критически низкий уровень запасов вооружения в Минобороны и подчеркнул необходимость сосредоточить ресурсы на защите национальных интересов страны.
Отдельно он подчеркнул важность переориентации американских военных возможностей на сдерживание Китая.
Хотя записка не содержала прямого указания остановить помощь Киеву, она стала одним из ключевых факторов, повлиявших на такое решение.
Позже оказалось, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован о намерениях Пентагона прекратить поставки оружия Украине.
Приостановление военной помощи США для Украины
В начале июля ряд западных СМИ сообщили, что США прекратили поставки Украине высокоточных боеприпасов и ракет для системы ПВО Patriot.
В администрации Трампа отметили, что решение принято с целью переоценки количества вооружений на складах из-за уменьшения их количества.
По данным СМИ, "пауза" якобы была вызвана дефицитом ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
Окончательное указание прекратить предоставление оружия Украине, по данным СМИ, дал министр обороны Пит Гегсет. Он не уведомил об этом Конгресс и Трампа.
После телефонного разговора с президентом Зеленским, президент США заявил об увеличении поставок американского оружия для защиты Украины от атак РФ.
Трамп уже анонсировал новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал рекордный поток американского оружия для Украины и "плохие последствия" для Путина.
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