ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Прекращение подачи горячей воды в Киеве летом: КГГА опровергло фейки

Среда 14 мая 2025 15:22
UA EN RU
Прекращение подачи горячей воды в Киеве летом: КГГА опровергло фейки Фото: КГГА опровергла слухи об отключении (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве опровергли распространенную информацию о прекращении подачи горячей воды летом. Горячая вода будет подаваться в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как заявили в КГГА, в компании "Киевтеплоэнерго", предоставление горячей воды в столице будет осуществляться в штатном режиме, и возможные временные отсутствия услуги не связаны с экономическими или техническими проблемами.

Как указано в официальном сообщении, временное отсутствие горячей воды может возникнуть только из-за аварийных ситуаций или во время плановых гидравлических испытаний тепловых сетей.

В случае аварий компания гарантирует ликвидацию проблемы в течение суток с последующим восстановлением услуги.

Указано, что плановые испытания, которые длятся до двух недель, проводятся для проверки состояния сетей и их подготовки к следующему отопительному сезону.

В случае выявления повреждений сроки могут корректироваться, однако это не влияет на общую стабильность поставок.

Напомним, на трех филиалах коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" начали подготовку к следующему отопительному сезону.

Согласно информации предприятия, в связи с проведением сопрессовки и дефектирования тепломагистралей, с 15 апреля по 16 мая будут останавливать горячее водоснабжение.

Читайте также, как выросли коммунальные тарифы в Украине за год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киевтеплоэнерго
NEWS
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия