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В трех районах Харькова больше месяца не будет горячей воды: что случилось

Четверг 17 апреля 2025 16:28
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В трех районах Харькова больше месяца не будет горячей воды: что случилось В некоторых домах в трех районах Харькова не будет горячей воды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На трех филиалах коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" начали подготовку к следующему отопительному сезону. Из-за этого жители домов в трех районах Харькова останутся без горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковские тепловые сети" в Facebook.

В каких районах Харькова не будет горячей воды

Харьковчанам рассказали, что в связи с большим объемом работ, которые нужно выполнить в течение ремонтной кампании, подготовку к отопительному сезону основных магистральных сетей с 15 апреля 2025 года начали на трех филиалах КП "ХТС".

Уточняется, что в первой очереди:

  • магистраль на Салтовском филиале;
  • магистраль на Киевском филиале;
  • магистраль на Слободском филиале.

Следовательно, в некоторых домах этих районов будет отсутствовать горячая вода.

Когда горячее водоснабжение могут восстановить

Согласно информации предприятия, в связи с проведением сопрессовки и дефектовки тепломагистралей, с 15 апреля по 16 мая будут останавливать горячее водоснабжение:

  • в 202 домах Салтовского района;
  • в 49 домах Киевского района.

В Слободском районе горячее водоснабжение будет прекращено в 9 домах - с 15 апреля до 14 июня.

Уточняется, что при условии выполнения работ с опережением графика, услуга будет возобновлена раньше.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Эти работы необходимы для стабильного теплоснабжения в осенне-зимний период", - подытожили в коммунальном предприятии.

В трех районах Харькова больше месяца не будет горячей воды: что случилосьПубликация КП "ХТС" (скриншот: facebook.com/teploseti.kh)

Напомним, ранее мы рассказывали, что ровенское областное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ровнооблводоканал" будет подавать воду для населения с пониженным давлением в отдельные часы.

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Харьков Отопительный сезон Водоснабжение
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