Боеприпасы от ЕС для Украины. Боррель призвал к подписанию соглашения

В ЕС должны одобрить договоренность о совместной закупке странами блока боеприпасов для Украины. Если отказаться от этого соглашения, это приведет к трудностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Принял участие в открытии Европейского гуманитарного форума. Гуманитарные потребности достигли исторического максимума, усиливающегося агрессией России в Украине. Нам нужно расширить базу доноров, обеспечить уважение международного гуманитарного права и укрепить тройную связь - гуманитарная помощь, развитие и развитие мира", - написал Боррель.

Также глава внешнеполитического ведомства ЕС предупредил, что если члены блока не подпишут сегодня соглашение о совместной закупке боеприпасов, то они "столкнутся с трудностями с поставками в Киев".



"Вместе мы [министры иностранных дел и обороны ЕС], я надеюсь, завершим соглашение о предоставлении боеприпасов Украине", - сказал Боррель журналистам накануне переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз на этой неделе подпишет общий план закупок боеприпасов для Украины. Речь идет о 155-мм снарядах.

Добавим, также ЕС может выделить 500 млн. евро на производство боеприпасов для нужд Украины.

Впрочем, как пишет FT, из-за дефицита взрывчатых веществ Европа не может производить больше боеприпасов для Украины. Наращивание производства снарядов может занять около трех лет.

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