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Пріоритет №1. Зеленський розповів, що потрібно Україні для захисту неба, і це не авіація

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні у першу чергу потрібні системи протиповіряної оборони для захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхолою Мартіном.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, але перший пріотитет - це безпека неба. Вже ніхто не чекає авіацію, але ми розраховуємо на прибуття потужних систем ППО. Бо це дасть жінкам та дітям повернутися додому", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна вже давно сповістила партнерів про те, які системи та в якій кількості нам потрібні.

Нагадаємо, США анонсували передачу Україні новітніх систем ППО і HIMARS.

Зеленський зазначив, що пакет допомоги від США суттєво посилить ППО України.

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