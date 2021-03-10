Бізнес закликає Раду доопрацювати законопроект про дозволи на викиди

Про це йдеться в повідомленні на сайті асоціації.

Так, бізнес пропонує при доопрацюванні врахувати пропозиції альтернативного законопроекту №4167-1. Асоціація відзначає, що в поточній версії законопроекту залишилися без змін наступні положення:

двояке трактування і дублювання термінів (забруднення/викид);

регулювання видів діяльності, для яких відсутні європейські висновки найкращих доступних технологій та методів (підземні гірські роботи і відкритий видобуток корисних копалин);

недостатній адаптаційний період для впровадження нової дозвільної системи;

відсутність перехідного періоду для видів діяльності в категорії "енергетика" та згідно з Національним планом скорочення викидів (НПСВ);

можливість дозвільного органу (Мінприроди) самостійно призупиняти або анулювати інтегрований дозвіл без рішення суду, що створює сприятливі передумови для корупції.

Варто зазначити, що комітет Верховної ради з екологічної політики і природокористування розгляне законопроект №4167 вже завтра.

Координатор комітету промислової екології і сталого розвитку ЄБА Ольга Бойко вважає, що на реалізацію даного законопроекту піде не менше $10 млрд, і з огляду на брак інвестицій підприємствам потрібно надати інтегровані дозволи.

"У свій час, значна частина промислових підприємств Східної Європи, попри дотації та пільгову податкову політику ЄС, не змогли адаптуватися до нових вимог і змушені були припинити свою діяльність. За 2020 рік капітальні інвестиції в українську промисловість скоротилися на 43% і ця негативна тенденція буде продовжуватися. Саме тому доцільно буде надати можливість підприємствам перейти на інтегровані дозволи у міру закінчення терміну дії поточних дозвільних документів", - резюмувала Бойко.

Таким чином, ЄБА закликає Раду доопрацювати наступні положення законопроекту №4167: