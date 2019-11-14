Прийняття держбюджету-2020: як голосували нардепи

Рада опублікувала результати голосування за державний бюджет на 2020 рік. Дані опублікувані на сайті парламенту.

Як зазначається, проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік під номером 2000 підтримали 280 народних депутатів, проти проголосували 55 депутатів, 37 утримались 37, 27 не голосували.

Повідомляється, що з фракції "Слуга народу" проголосували "за" всі 241 зареєстрований депутат, 9 нардепа були відсутні і двоє не голосували.

Фракція "Опозиційна платформа За життя" не підтримала держбюджет, ні одного голосу "за", 25 проти, 2 утримались, 14 не голосували і 3 були відсутні.

Фракції "Європейська солідарність" не дала ні одного голосу "за", проти проголосували 22 нардепи, 2 не голосували і 2 були відсутні. Зазначимо, що фракція "Батьківщина" - так само не дала ні одного голосу "за", 3 проти, 13 утримались і 8 були відсутні.

Втім, фракція "За майбутнє" підтримала держбюджет на 2020 рік. У них "за" проголосували 13 нардепів і 4 не голосували. Фракція "Голос" утрималась від голосування, ніхто не проголосував ні "за", ні "проти" - 19 утримались і 1 нардеп був відсутній.

У свою чергу, позафракційні підтримали законопроект про держбюджет-2020 - 20 голосів "за", 5 проти, 3 утримались, 4 не голосували і 2 були відсутні.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про державний бюджет України на 2020 рік.

Зазначимо, що доходи бюджету-2020 визначені в сумі 1,09 трлн гривень, витрати - 1,18 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту бюджету встановлено на позначці 94,275 млрд гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що Комітет з питань бюджету за підсумками засідання рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому проект державного бюджету на 2020 рік.