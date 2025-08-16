По принципу НАТО? CNN узнало, какие гарантии для Украины предлагает Трамп

Президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и CNN, и The Guardian.
Неназванный европейский чиновник сообщил, что часть переговоров с президентом США Дональдом Трампом касалась гарантий безопасности для Украины по принципу 5 статьи Североатлантического договора при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения.
При этом европейский чиновник заявил, что НАТО не будет привлечено к гарантиям. Точные детали предложения неизвестны, и непонятно, как эти гарантии будут реализованы.
Источник РБК-Украина подтверждает, что во время разговора действительно поднимался этот вопрос, который был сформулирован как "Non NATO article 5 secutiry guarantees", то есть гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора, относительно "коллективной безопасности", но не в формате самого НАТО.
В частности, американская сторона предложила такую гарантию безопасности, якобы согласованную с российским диктатором Владимиром Путиным. Это было озвучено американцами во время разговора с Зеленским, а впоследствии повторено уже во время совместного разговора с участием европейских лидеров.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также отметила, что пророзиция Трампа относительно гарантий безопасности для Украины - это "самые интересные события" саммита на Аляске.
Она также подчеркнула, что Трамп в своей беседе якобы придерживался итальянской идеи гарантий безопасности, которая была вдохновленной 5 статьей доровора НАТО.
Статья 5 Североатлантического договора является ключевым принципом НАТО, определяющим коллективную оборону.
Она провозглашает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов. В таком случае каждая страна-член обязана оказать помощь той, которая подверглась нападению, принимая меры, которые сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы.
Впервые в истории НАТО применения положения статьи 5 требовали после террористических нападений на США 11 сентября 2001 года.
Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что во время встречи на Аляске 15 августа Трамп будет требовать от российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь и обещает гарантии безопасности Украине совместно с другими партнерами.
Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины.
По информации СМИ, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио утверждал, что гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.