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Принц Ендрю врегулював справу про сексуальні домагання

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Британія, Середа 16 лютого 2022 04:22
Принц Ендрю врегулював справу про сексуальні домагання Фото: Єлизавета II і принц Ендрю (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Середній син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю врегулював справу про сексуальне насильство, в якому його звинуватила громадянка США Вірджинія Джуффре. Позивачка і відповідач досягли угоди, так що суд тепер не відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання People.

Сума мирової угоди не розголошується, і в листі до суду йдеться, що принц Ендрю "має намір зробити істотне пожертвування на благодійність пані Джуффре, на підтримку прав жертв".

"Принц Ендрю ніколи не збирався очорнювати характер пані Джуффре, і він визнає, що вона постраждала і як визнана жертва жорстокого поводження, і в результаті несправедливих публічних нападок", - йдеться в листі.

Джуффре раніше стверджувала, що Джеффрі Епштейн "продав" її принцу Ендрю, який, за її словами, скористався цим і згвалтував її, коли їй було менше 18 років.

."Відомо, що Джеффрі Епштейн багато років продавав незліченну кількість молодих дівчат. Принц Ендрю шкодує про свій зв'язок з Епштейном і високо оцінює хоробрість пані Джуффре та інших вижили в захисті себе та інших", - цитує видання слова принца.

Принц Ендрю неодноразово заперечував звинувачення і критикував достовірність і мотиви Джуффре.

Раніше в цьому місяці принц Ендрю погодився на березневі свідчення у цій справі. Це сталося після того, як у січні федеральний суддя в Нью-Йорку відхилив його доводи про припинення справи.

Джуффре і Епштейн врегулювали цивільний позов на 500 000 доларів в 2009 році, що стало підставою для аргументу принца Ендрю про припинення справи.

Епштейн наклав на себе руки в столичному виправному центрі в Нижньому Манхеттені в 2019 році. Він постав перед судом за сексуальне насильство над десятками дівчаток в Нью-Йорку і Флориді.

Раніше ми писали, що Єлизавета II позбавила сина звань і королівського заступництва через справу про зґвалтування.

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