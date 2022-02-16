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Принц Эндрю урегулировал дело о сексуальных домогательствах

Новина українською →
Британия, Среда 16 февраля 2022 04:22
Принц Эндрю урегулировал дело о сексуальных домогательствах Фото: Елизавета II и принц Эндрю (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Средний сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии, в котором его обвинила гражданка США Вирджиния Джуффре. Истица и ответчик достигли соглашения, так что суд теперь не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание People.

Сумма мирового соглашения не разглашается, и в письме в суд говорится, что принц Эндрю "намерен сделать существенное пожертвование на благотворительность госпоже Джуффре, на поддержку прав жертв".

"Принц Эндрю никогда не собирался очернять характер госпожи Джуффре, и он признает, что она пострадала и как признанная жертва жестокого обращения, и в результате несправедливых публичных нападок", - говорится в письме.

Джуффре ранее утверждала, что Джеффри Эпштейн "продал" ее принцу Эндрю, который, по ее словам, воспользовался этим и изнасиловал ее, когда ей было меньше 18 лет.

."Известно, что Джеффри Эпштейн много лет продавал бесчисленное количество молодых девушек. Принц Эндрю сожалеет о своей связи с Эпштейном и высоко оценивает храбрость госпожа Джуффре и других выживших в защите себя и других", - цитирует издание слова принца.

Принц Эндрю неоднократно отрицал обвинения и критиковал достоверность и мотивы Джуффре.

Ранее в этом месяце принц Эндрю согласился на мартовские показания по этому делу. Это произошло после того, как в январе федеральный судья в Нью-Йорке отклонил его доводы о прекращении дела.

Джуффре и Эпштейн урегулировали гражданский иск на 500 000 долларов в 2009 году, что стало основанием для аргумента принца Эндрю о прекращении дела.

Эпштейн покончил с собой в столичном исправительном центре в Нижнем Манхэттене в 2019 году. Он предстал перед судом за сексуальное насилие над десятками девочек в Нью-Йорке и Флориде.

Ранее мы писали, что Елизавета II лишила сына званий и королевского покровительства из-за дела об изнасиловании.

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