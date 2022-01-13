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Єлизавета II позбавила сина звань і королівського заступництва через справу про зґвалтування

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Четвер 13 січня 2022 21:35
Єлизавета II позбавила сина звань і королівського заступництва через справу про зґвалтування Фото: Єлизавета II і принц Ендрю (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю, якого судитимуть у справі про сексуальне насильство, всіх військових звань і королівського покровительства. Тепер член британської монаршої родини відповідатиме перед Фемідою як приватна особа.

Про це 13 січня передає Express.

Як заявили в Букінгемському палаці, принц Ендрю, герцог Йоркський, більше не зможе використовувати свій титул Його Королівської Високості, і стане захищатися в суді як "приватна особа".

Таке рішення було прийнято після того, як суддя Льюїс А. Каплан постановив, що цивільна справа проти принца Ендрю - за позовом американки Вірджинії Джуффре - може бути передана до суду, хоча раніше королівські адвокати намагалися закрити справу.

Єлизавета II позбавила сина звань і королівського заступництва через справу про зґвалтування

Принц Ендрю буде захищатися в суді тепер як приватна особа (фото: Getty Images)

Так, син королеви Великої Британії постане перед цивільним позовом в США за звинуваченням у сексуальному насильстві над Джуффре в 2001 році, коли їй було 17 років.

Джуффре стверджує, що принц Ендрю тоді поглумився над нею в Лондоні, а, звів їх сумнозвісний бізнесмен Джефрі Епштейн. Тепер американка вимагає від 61-річного принца компенсацію за отриманий фізичну і моральну шкоду.

Сам же принц Ендрю категорично відкидає звинувачення.

Єлизавета II позбавила сина звань і королівського заступництва через справу про зґвалтування

Це фото Ендрю і Вірджинії нібито було зроблено в 2001 році (super.ru)

У заяві Букінгемського палацу йдеться: "Зі схвалення і згоди королеви військова приналежність герцога Йоркського і королівське заступництво були повернуті королеві. Герцог Йоркський не братиме на себе жодних громадських обов'язків і захищає цю справу як приватну особу".

Королівське джерело повідомило Reuters, що Ендрю більше не буде використовувати титул "Його Королівська Високість" в будь-якій офіційній якості, а інші його обов'язки будуть розподілені між іншими членами королівської сім'ї.

Джерело додало, що вони не повернуться до Ендрю.

За даними ЗМІ, Джуффре в 2009 році нібито отримала від Епштейна відступні та зобов'язалася ні з ким не судитися у цій справі. Але після того, як Епштейн наклав на себе руки в 2019 році, американка передумала і подала позов проти принца Ендрю.

Єлизавета II позбавила сина звань і королівського заступництва через справу про зґвалтування

Джуффре стверджує, що Епштейн і Гіслен Максвелл продали її, щоб вона зазнала насильства з боку принца Ендрю (credit: Getty Images)

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Єлизавета II
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