Унижение ПСЖ, историческое достижение Шахтера: результаты Лиги чемпионов 4 октября
4 октября состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них Шахтер совершил невероятный камбек и победил бельгийский Антверпен. Но не только "горняки" приятно удивили болельщиков и любителей футбола.
С какими счетами закончились все матчи игрового дня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции поединков.
Результаты матчей Лиги чемпионов 3 октября
Группа Е
Селтик - Лацио - 1:2
На 90+6 минуте Педро подарил уступавшим за ходом матча итальянцам победу.
Атлетико Мадрид - Фейеноорд - 3:2
Альваро Мората, сделавший дубль и помогший испанцам не просто "отскочить", но и завоевать важные три очка, заслуженно получил звание "игрок матча".
Альваро Мората (фото: twitter.com/ChampionsLeague)
Группа F
Ньюкасл - ПСЖ - 4:1
Ньюкасл продолжает радовать болельщиков, которые очень соскучились по соревнованиям высочайшего европейского уровня. Англичане просто унизили французского гранда на своем поле.
Фанаты Ньюкасла стали свидетелями исправного чуда (фото: twitter.com/ChampionsLeague)
Боруссия Д - Милан - 0:0
Равная игра - и закономерный результат.
Группа G
РБ Лейпциг - Манчестер Сити - 1:3
"Городяне" прогнозированно (хотя и не без сложностей) победили немецкий клуб. Для понимания: общее количество ударов по воротам в конце матча достигало соотношения 3:18 в пользу Сити.
Црвена Звезда - Янг Бойз - 2:2
Сербам удалось спасти ничейный результат всего на 89 минуте.
Группа H
Антверпен - Шахтер - 2:3
Шахтер стал третьим украинским клубом после Динамо и Днепра, которым удалось совершить камбэк в еврокубках! Дубль Сикана и гол со штрафного Ракицкого помогли "горнякам" закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы, дающей право продолжать выступления в Лиге Европы.
Шахтер победил на выезде (фото: twitter.com/ChampionsLeague)
Порту - Барселона - 0:1
Ферран Торрес огорчил португальцев. Его удар оказался единственным точным в матче, зато вывел каталонцев на первое место группы. Из приятного - Гави получил красную карточку, а потому не сыграет против Шахтера в следующем туре.
Результаты матчей ЛЧ 4 октября (twitter.com/ChampionsLeague)
Ранее мы писали о том, как закончились матчи первого дня 2 тура Лиги чемпионов.
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