Унижение ПСЖ, историческое достижение Шахтера: результаты Лиги чемпионов 4 октября

4 октября состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них Шахтер совершил невероятный камбек и победил бельгийский Антверпен . Но не только "горняки" приятно удивили болельщиков и любителей футбола.

С какими счетами закончились все матчи игрового дня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции поединков.

Результаты матчей Лиги чемпионов 3 октября

Группа Е

Селтик - Лацио - 1:2

На 90+6 минуте Педро подарил уступавшим за ходом матча итальянцам победу.

Атлетико Мадрид - Фейеноорд - 3:2

Альваро Мората, сделавший дубль и помогший испанцам не просто "отскочить", но и завоевать важные три очка, заслуженно получил звание "игрок матча".

Альваро Мората (фото: twitter.com/ChampionsLeague)

Группа F

Ньюкасл - ПСЖ - 4:1

Ньюкасл продолжает радовать болельщиков, которые очень соскучились по соревнованиям высочайшего европейского уровня. Англичане просто унизили французского гранда на своем поле.

Фанаты Ньюкасла стали свидетелями исправного чуда (фото: twitter.com/ChampionsLeague)

Боруссия Д - Милан - 0:0

Равная игра - и закономерный результат.

Группа G

РБ Лейпциг - Манчестер Сити - 1:3

"Городяне" прогнозированно (хотя и не без сложностей) победили немецкий клуб. Для понимания: общее количество ударов по воротам в конце матча достигало соотношения 3:18 в пользу Сити.

Црвена Звезда - Янг Бойз - 2:2

Сербам удалось спасти ничейный результат всего на 89 минуте.

Группа H

Антверпен - Шахтер - 2:3

Шахтер стал третьим украинским клубом после Динамо и Днепра, которым удалось совершить камбэк в еврокубках! Дубль Сикана и гол со штрафного Ракицкого помогли "горнякам" закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы, дающей право продолжать выступления в Лиге Европы.

Шахтер победил на выезде (фото: twitter.com/ChampionsLeague)

Порту - Барселона - 0:1

Ферран Торрес огорчил португальцев. Его удар оказался единственным точным в матче, зато вывел каталонцев на первое место группы. Из приятного - Гави получил красную карточку, а потому не сыграет против Шахтера в следующем туре.

Результаты матчей ЛЧ 4 октября (twitter.com/ChampionsLeague)