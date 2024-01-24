ua en ru
Ср, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из нескольких общин: что известно

Донбасс, Среда 24 января 2024 14:58
UA EN RU
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из нескольких общин: что известно Фото: в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из нескольких общин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС 24 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Сегодня мы приняли решение начать ее в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин. Сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", - рассказал он.

Филашкин напомнил, что в части прифронтовых общин Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.

Эвакуация детей из Донецкой обласи

23 октября 2023 года на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Донецкая область
NEWS
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
Падение Ил-76 в Белгородской области. Что известно на этот момент
DAILY
Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине
Милан Лелич, Катерина Гончарова Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине