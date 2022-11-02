Принудительное выселение людей и установка бетонных ДЗОТов: какая ситуация в Каховке
Во временно оккупированной Каховке (Херсонская область) россияне насильственно выселяют три ближайших улицы от берега Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.
"Россияне в городе окапываются, ставят бетонные ДЗОТы, от Дендропарка до 3-го квартала уже все перерыто в окопах", - говорится в сообщении.
Хлань добавил, что три ближайших улицы Каховки от берега Днепра выселяют насильно.
"По другим курсирует авто с громкоговорителем с сообщениями о срочной эвакуации", - добавил депутат.
Напомним, что оккупанты вводят принудительную эвакуацию на правобережье Херсонской области.
Также, оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.
В середине октября Сальдо объявил добровольное перемещение жителей Херсонской области с правого берега на левый.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.