Принудительное возвращение украинцев из ЕС: в ЦПД заявили о фейке
Видео, в котором якобы утверждалось, что Польша, Германия и Франция "в течение двух месяцев вернут в Украину более 40 тысяч призывников", оказалось фейковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram.
Как отмечается, в соцсетях распространяется видео, замаскированное под материал западного издания, в котором утверждается, что Польша, Германия и Франция якобы "обязались в течение двух месяцев вернуть в Украину более 40 тысяч человек призывного возраста для прохождения военной службы".
Для правдоподобности в ролике использованы реальные кадры со встречи "Коалиции желающих" в Париже 6 января, на которые наложен вымышленный текст.
В ЦПД отметили, что эта информация не соответствует действительности.
"Никаких официальных заявлений, решений или договоренностей между Украиной и странами ЕС по "принудительному возвращению 40 тысяч человек за два месяца" не существует, так же как и подобных материалов в западных медиа", - говорится в сообщении.
В Центре подчеркнули, что распространение таких фейков является частью российской информационной операции.
Она направлена на запугивание украинцев за рубежом, дискредитацию европейских партнеров Украины и искусственное нагнетание напряжения в отношениях между Украиной и ЕС.
Как отмечают в ЦПИ, российская пропаганда системно создает фейковые видео и "новости", имитируя стиль западных медиа, чтобы придать дезинформации видимость достоверности и усилить ее влияние на аудиторию.
Беженцы из Украины
Напомним, ранее в Германии обнаружили сотни лиц, которые подали заявления на временную защиту как граждане Украины, но одновременно имеют другие паспорта.
А в Польше заявили, что больше не могут бесконечно принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации тех украинцев, которые уже проживают в Польше.
Тем временем тысячи украинских беженцев в Израиле могут столкнуться с риском депортации.