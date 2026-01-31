Принудительная эвакуация на Харьковщине: 25 детей остаются в опасных селах

Эвакуация из прифронтовых территорий

Ранее сообщалось, что из прифронтовых громад Запорожской и Днепропетровской областей планируют принудительно эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями.

В громадах Донецкой области, находящихся в зоне активных боевых действий, до сих пор остаются около 13,8 тысячи человек, в частности в Покровской громаде и Константиновке.

В Украине сейчас работает 20 транзитных центров для переселенцев, а на прифронтовых территориях эвакуацией занимаются специальные подразделения ГСЧС "Феникс" и Национальной полиции "Белый Ангел".

Ранее также сообщалось об обязательной эвакуации жителей из 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области, а также о планах вывезти детей из 19 населенных пунктов Донецкой области и маломобильных людей из Запорожской области в более безопасные регионы.