ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Принуждение Украины к миру на условиях России - это потакание планам Путина по войне в Европе, - Кличко

Украина, Среда 26 ноября 2025 19:45
UA EN RU
Принуждение Украины к миру на условиях России - это потакание планам Путина по войне в Европе, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Попытки давления на Украину и принуждение согласиться на условия России - это потакание планам Путина подвигаться войной на европейские страны.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-саммита Европейской народной партии, который состоялся по инициативе председателя ЕНП Манфреда Вебера.

В саммите также приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Мецола, главы правительств европейских стран и лидеры политических партий из разных стран Европы.

"Попытки давления на Украину и принуждение ее согласиться на условия России - это потакание планам Путина подвинуться войной на европейские страны. Россия наконец должна быть лишена возможностей шантажировать демократический мир и угрожать его безопасности!" - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что европейские партнеры должны активно участвовать в обсуждении "плана мира", который должен базироваться на принципах территориальной целостности, суверенитета, надежных гарантий безопасности и праве Украины определять свое будущее.

"Подчеркнул, что Европа должна принимать активное участие в обсуждении "плана мира". И этот план должен базироваться на таких принципах, как: территориальная целостность Украины, ее суверенитет и право определять свое будущее, надежные гарантии безопасности. Это принципиальные вещи! Поскольку речь идет о будущем не только Украины, но и будущую систему безопасности и стабильное развитие всей Европы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Что этому предшествовало

Напомним, на прошлой неделе руководство Украины подтвердило обсуждение с США очередного мирного плана. Изначально план состоял из 28 пунктов, которые были неприемлемыми для Украины. В частности, он предусматривал передачу России части территорий в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

После украинско-американско-европейских переговоров в Женеве 23 ноября документ был существенно сокращен - с 28 пунктов до 19. Вместе с тем президент Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен заявила, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности прекратить войну в Украине и согласиться на мирное соглашение. Поэтому давление на РФ нужно продолжать, пока Кремль не будет вынужден пойти на мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Виталий Кличко
Новости
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Посланник Трампа. Кто такой Дэниел Дрисколл и какова его роль в переговорах по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины