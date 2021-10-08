Джелялова відправили на психіатричну експертизу, попри його відмову, - адвокат

Російські окупанти в Криму відвезли арештованого заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова до відділення психлікарні. Там він пройде психолого-психіатричну експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова .

"Раніше, Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було. Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів", - розповів адвокат.

Полозов зазначив, що стан здоров'я Джелялова нормальний.

"Безумовно, захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джелялова в стаціонар психіатричної клініки", - додав він.