НБУ оприлюднив графік роботи банків на Великдень

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

У зв'язку зі святом неробочими днями будуть 18, 19 і 20 квітня

Банківська система в 2020 році буде працювати у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як відзначили в прес-службі, у зв'язку з святкуванням Великодня, неробочими будуть три дні поспіль.

"Банки, як і вся країна, не будуть працювати 18, 19 і 20 квітня", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, в 2020 році Пасха припадає на 19 квітня, додатковим вихідним буде понеділок, 20 квітня.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців (80%) підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят. При цьому 85% зазначили, що не планують йти на Великдень до церкви (ще в березні цього року на початку карантину таких було лише 21%). Намір піти на богослужіння - 4%, просто посвятити пасхальний кошик - 7% (у березні - 39% і 35% відповідно). Дві третини (64%) планують дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень, 31% - не планують.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове (79%), Великдень (77%) і Новий рік (74%).