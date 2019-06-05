У НСЖУ назвали кількість випадків застосування сили до журналістів у 2019

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Зокрема, у травні було зафіксовано 7 випадків фізичної агресії до журналістів

Тридцять випадків застосування сили до журналістів зафіксовано з початку 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної спілки журналістів України.

У НСЖУ зазначили, що у травні було зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів.

"У травні зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, один журналіст місяць перебуває у комі. Із початку року зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів. У травні одразу два напади на співробітників медіа трапилися в Одесі, а також по одному в Києві, Черкасах, Дніпрі, Херсоні та на Волині", - зазначає прес-служба з посиланням на дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України".

Підкреслюється, що найжорстокішим та найрезонанснішим нападом у травні стало побиття черкаського журналіста та блогера Вадима Комарова. Вранці 4 травня перехожі побачили на вулиці в Черкасах жорстоко побитого журналіста і викликали "швидку".

"Уже місяць Вадим без свідомості, перебуває в стані медичної коми, лікарі кажуть, що "позитивної динаміки немає" - третя частина головного мозку пошкоджена. Колеги Вадима Комарова відзначають, що напад трапився через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна із найбільш гучних публікацій за останній час - про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова - розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція у Черкаській міськраді", - вказують у НСЖУ.

Як писало РБК-Україна раніше, 8 травня в одному із сіл Волинської області невідомі напали на знімальну групу одного з телерадіокомпаній Луцька. Так, поліція встановила, що невідомі завдали травми знімальній групі і пошкодили устаткування, після чого заволоділи документами і речами одного з членів групи.

Нагадаємо, в Черкасах 4 травня по-звірячому побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Повідомлялося, що чоловік знаходиться у реанімації, а його стан вкрай важкий.

Додамо також, на початку березня в ОБСЄ засудили напад на журналістів програми "Схеми" і закликали розслідувати цей інцидент. Зокрема, 6 березня у селищі Чабани Київської області під час зйомок напали на журналістку Катерину Каплюк і оператора Бориса Троценка, які працюють у програмі "Схеми: корупція у деталях". Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабановського селищного голови Олександра Кірізлієва.