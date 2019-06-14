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У Кривому Розі невідомі в масках напали на офіс "Опозиційної платформи"

Новини » Вибори 2019    14.06.2019 - 13:47
У Кривому Розі невідомі в масках напали на офіс "Опозиційної платформи"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку

У Кривому Розі невідомі чоловіки в масках увірвалися в офіс регіонального відділення партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, близько 11 години в офіс увійшли невідомі і пошкодили майно партії. На даний момент на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини справи та особи, причетні до правопорушення.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку.

За інформацією видання "Перший криворізький", невідомі залишили на стінах будівлі і всередині офісу написи: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

 Фото: місце події (1kr.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці невідомі намагалися потрапити до народному депутату на прийом громадян, однак у них виник конфлікт з охороною, обставини якого розслідує поліція. На місце події вирушили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Крім того, у Дніпрі невідомий пошкодив офіс політичної партії, за фактом цієї події поліція відкрила кримінальне провадження.

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