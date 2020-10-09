У Прилуках намагалися незаконно створити "міськраду", - СБУ

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке намагалося сформувати у Прилуках "міськраду". До групи входили 9 жителів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий "альтернативний" орган місцевого самоврядування. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут "міськради", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що організатори групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення.

Агітатори також планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста, і для цього поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".

"Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність", - інформують в СБУ.

За фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ блокувала діяльність "ботоферми" в Києві, яка фінансувалася з Росії. Її також використовували деякі партії для чорного піару.

Як писало РБК-Україна, СБУ викрила міжрегіональну мережу ботоферм в Києві і чотирьох інших областях, яка поширювала фейки на замовлення з Росії, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі.