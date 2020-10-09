В Прилуках пытались незаконно создать "горсовет", - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая пыталась сформировать в Прилуках "горсовет". В группу входили 9 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входило 9 местных жителей, пытались создать в городе так называемый "альтернативный" орган местного самоуправления. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав "горсовета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организаторы группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к псевдогосударственным образованиям.

Агитаторы также планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города, и для этого распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".

"Во время обысков в помещениях и подсобных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность", - информируют в СБУ.

По факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ блокировала деятельность "ботофермы" в Киеве, которая финансировалась из России. Ее также использовали некоторые партии для черного пиара.

Как писало РБК-Украина, СБУ разоблачила межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и четырех других областях, которая распространяла фейки по заказу из России, направленные на эскалацию конфликта на Донбассе.