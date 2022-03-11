У "Дії" вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент. З "посланням" окупантам
У додатку "Дія" з'явилося нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент, який містить інформацію про особу. Така послуга запущена для громадян, які через війну залишилися без документів.
Про це 11 березня повідомляє РБК-Україна.
У посвідченні єДокумент міститься ідентифікаційна інформація про людину, а також QR-код, за допомогою якого можна підтвердити свою особу. Йдеться про паспортні дані, ідентифікаційний код, є можливість додати фото.
Як пояснювали ініціативу в уряді, електронний документ допоможе громадянам, яких війна застала зненацька.
В оформленні сторінки цифрового документа в мобільному додатку "Дія" розробники додали вже всесвітньо відому фразу - відповідь українців російським окупантам.
Так, в рухомому рядку вказується наступне: "Документ діє у воєнний час. Слава Україні! Русський воєнний корабль іді на**й!"
єДокумент з'явився в "Дії" (фото: скріншот)
Такий єДокумент визнаватимуть органи державної влади, Поліція, військові на блокпостах.
Послуга стане автоматично доступною для всіх користувачів в "Дії" після оновлення програми.
Нагадаємо, що українці через "Дію" зможуть подати заявку на відшкодування за знищені будинки внаслідок війни.
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