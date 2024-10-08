"Прилеты" без тревоги и большой пожар. Что известно о последствиях удара по Харькову

Российские войска атаковали Харьков, ударив по гражданскому предприятию. Число пострадавших растет, на месте бушует масштабный пожар, а под завалами могут находиться люди.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно об обстреле Харькова на этот момент.

Что известно об атаке

Первым об ударах по городу сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Сначала он писал о "прилете" ракеты. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена ни перед атакой, ни после.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов позже сообщил об ударе КАБом, но впоследствии отредактировал сообщение, написав просто о вражеском попадании в Индустриальном районе Харькова.

"По предварительной информации, повреждено гражданское предприятие. Данные проверяются", - рассказал Синегубов.

Терехов в свою очередь уточнил, что "прилет" был не один, а несколько. Тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается.

"На месте масштабный пожар", - заявил мэр города.

В ОВА добавили, что есть разрушение инфраструктуры.

Число пострадавших растет

По последним данным, в результате попадания по предприятию пострадали 11 человек. Трое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.

"Под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им", - проинформировал Терехов.

(Обновлено 12:00). Число пострадавших увеличилось до 16 человек.