Прилеты "Искандеров" и десятков дронов: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян

Российские войска атаковали ночью Украину "Искандерами" и беспилотниками различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 9 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, а также 197 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 120 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на утро, противовоздушной обороной сбит или подавлен 161 вражеский дрон типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание двух ракет и 36 ударных дронов, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 117 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить 98 вражеских беспилотников.
Кроме того, в ночь на 7 марта российские войска выпустили по Украине 29 ракет, большинство из которых была баллистика, а также 480 беспилотников.
В частности, от удара баллистикой по многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.
