"Прилеты" в 14 местах: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян

"В ночь на 4 февраля противник атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ, а также с ВОТ Донецка и Чауды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной ликвидировано 88 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксированы попадания 17 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.