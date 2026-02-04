"Прилеты" в 14 местах: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян

Российские войска ночью атаковали Украину 105 ударными беспилотниками различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 4 февраля противник атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ, а также с ВОТ Донецка и Чауды", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной ликвидировано 88 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксированы попадания 17 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Российские войска в ночь на 4 февраля атаковали регионы Украины десятками ударных беспилотников. Так, в результате массированного удара по Одессе пострадали гражданская и промышленная инфраструктура.
Сообщается, что в результате ночной атаки повреждения получили два района города. Пострадал двухэтажный жилой дом, а также школа и детский сад.
Кроме того, вечером 3 февраля россияне ударили дроном по Запорожью. В результате обстрела погибли юноша и девушка, среди пострадавших трое детей.