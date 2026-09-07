RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Прилет по табачной фабрике в Прилуках: что говорят в компании о последствиях

15:37 07.09.2026 Пн
1 мин
В BAT заявили, что предприятие получило повреждения
aimg Мария Кучерявец
Фото: В BAT сделали заявление об ударе по табачной фабрике в Прилуках (facebook.com/policepryluky) (facebook.com/policepryluky) (facebook.com/policepryluky)

В компании British American Tobacco (ВАТ) подтвердили вражеский удар по фабрике в Прилуках на Черниговщине. Предприятие подсчитывает ущерб.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе "ВАТ - Украина".

"Подтверждаем, что предприятие получило повреждения. Сейчас идет оценка последствий. По предварительной информации, пострадавших нет. Дополнительные детали сообщим после завершения проверки информации", - сообщили изданию в компании.

Удар по табачной фабрике в Прилуках

Напомним, что 7 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Прилуки Черниговской области, попав в табачную фабрику British American Tobacco (BAT Украина).

В результате атаки вспыхнул сигаретный цех, огонь ликвидировали пожарные. Предварительно на момент взрывов все работники предприятия находились в укрытии, благодаря чему обошлось без погибших и тяжелых травм.

Известно о пострадавшей местной жительнице, которая была на остановке неподалеку.

Прилуцкая табачная фабрика является одним из крупнейших налогоплательщиков в табачной отрасли и общегосударственном рейтинге Украины. На мощностях предприятия изготавливают сигареты таких марок, как Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагрева табака glo.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПрилукиЧерниговская областьСигаретыБизнес