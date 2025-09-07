Прилет по Кабмину. NYT пишет о "прорыве самой мощной зоны" ПВО: что говорят эксперты

Сегодня после ночной атаки The New York Times отметил, что здание Кабмина расположено рядом с парламентом и офисом президента, а правительственный квартал фактически находится в центре колец противовоздушной обороны и считается одной из самых защищенных зон в Украине.

Издание пришло к выводу, что, скорее всего, утренняя атака россиян стала первым случаем прорыва этого хорошо защищенного района. Этот факт особенно настораживает на фоне стагнации дипломатического процесса урегулирования войны.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев не спешит соглашаться с оценкой NYT.

"Конечно, в Киеве на самом деле сосредоточено большое количество систем противовоздушной обороны. Но даже такая насыщенная ПВО не может быть на 100% эффективной", - пояснил он.

По его словам, даже израильская система ПВО, одна из самых мощных в мире, не всегда справляется с не самыми современными ракетами.

"Идеального оружия не существует. В этот раз Россия достигла результата за счет массового применения дронов. Беда в том, что накопили их немало. Думаю, нам стоит быть начеку, потому что с определенной периодичностью враг продолжит тактику ракетно-дронового террора", - добавил эксперт.

Военный эксперт Александр Мусиенко в свою очередь отмечает, что не стоит выделять отдельно Кабмин как цель атаки.

"Возможно, в Кремле кто-то в своей больной голове рисует какие-то сценарии, что подобные удары к чему-то приведут, станут каким-то сигналом. Но я не вижу здесь никаких сигналов", - говорит он.

Селезнев также не готов сделать вывод, было ли в планах россиян ударить именно по правительственному кварталу. В частности он не исключает версию мэра Киева Виталия Кличко о том, что это могли быть обломки сбитого дрона, который летел к другой цели.