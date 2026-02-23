ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый

Понедельник 23 февраля 2026 06:43
UA EN RU
РФ атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый Иллюстративное фото: спасатели в Украине (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Враг всю ночь терроризировал Запорожскую область и собственно город Запорожье - предупреждалось об угрозе дронов, КАБов, тактической авиации. Наконец был нанесен удар по объекту промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожской области Ивана Федорова.

Читайте также: Россияне ударили дроном по Запорожью: погибли два человека, есть пострадавшие

По его информации, в результате ударов россиян погиб один человек, еще один - получил ранения. А именно погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет.

Ночью Федоров писал об угрозе дронов для города Запорожье в Космическом районе - несколько раз, в Хортицком районе, Днепровском, Заводском и тому подобное.

Как известно - этой ночью в регионе раздавались взрывы. О них глава ОВА сообщал после 1:00.

Обстрелы Запорожья

Как известно, россияне регулярно атакуют Запорожье. При этом последствия бывают разные: с погибшими, ранеными, для критической инфраструктуры, социальной, для транспорта и тому подобное. Иногда страдают дети.

К примеру, на днях оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела была повреждена инфраструктура, город окутал дым.

Немного ранее сообщалось об атаках на Запорожье и регион, которые привели к блэкаутам. В Запорожье, как и во многих областях Украины, этой зимой тоже были проблемы с поставками света, воды и тепла из-за обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожье Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса
Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти