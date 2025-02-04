"Прилет" по горсовету, много раненых и жертвы: все об ударе баллистики по центру Изюма

Российские войска ударили баллистической ракетой по центру Изюма Харьковской области. Под прицелом врага оказались админздания и жилые дома, есть жертвы, много пострадавших.
РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о последствиях атаки на Изюм.
Взрыв в Изюме прогремел около 11:34. Именно в это время Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистики с востока. Позже стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по центру города.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг попал в административное здание. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома, в частности пятиэтажка.
"Никакого военного объекта в этом месте нет", - заявил Синегубов.
Как рассказал "Суспільному" городской голова Изюма Валерий Марченко, речь идет о зданиях, где работали люди. Это - налоговая, соцзащита и казначейство.
По последним данным, всего в результате атаки на Изюм погибли 5 человек. Среди них две женщины и двое мужчин. Некоторые тела спасатели достали из-под завалов. Все жертвы - гражданские. Данные лиц устанавливаются.
Пострадали еще 38 человек. 7 - госпитализировали..Среди них - девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние - среднее. Еще три человека - в операционной, медики оказывают всю необходимую помощь.
Впрочем, информация о количестве жертв постоянно обновляется, а потому числа могут расти.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, идет спасательная операция после ракетного удара россиян по городу. Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета.
"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы - силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, - чтобы остановить террор и защитить жизнь", - отметил Зеленский.
Кадры обнародовали в частности в ГСЧС. Там отметили, что поисково-спасательные работы на месте удара завершены.
Изюм является центром Изюмского района Харьковской области. Город расположен на Слобожанщине, у подножия горы Кременец на извилистом берегу Северского Донца. С 7 марта 2022 года был временно оккупирован российскими войсками во время их полномасштабного вторжения.
Для противника этот город является важным, поскольку он расположен на юго-востоке региона на стратегической автомобильной трассе М-03 (E-40), которая соединяет Харьков со Славянском в соседней Донецкой области.
10 сентября 2022 года город был деоккупирован в рамках Слобожанского контрнаступления, операции, которая позволила украинским воинам зайти в тыл врага и освободить большое количество территорий.
На момент освобождения в Изюме было около 10 000 жителей из более 46 000, проживавших там до большой войны. 15 сентября в городе обнаружили место массового захоронения на более 440 человек, на сегодня же остаются не идентифицированными 22 тела, обнаруженные в этом массовом захоронении в лесополосе.
По предварительным подсчетам местных властей, в результате активных боевых действий в городе Изюме повреждено или уничтожено 80% зданий.
При подготовке материала использовались: Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, заявление городского головы Изюма Валерия Марченко "Суспільному".
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