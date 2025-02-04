"Приліт" по міськраді, багато поранених і жертви: все про удар балістики по центру Ізюма

Ворог ударив по центру Ізюма

Вибух в Ізюмі пролунав близько 11:34. Саме в цей час Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістики зі сходу. Пізніше стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по центру міста.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог влучив в адміністративну будівлю. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки, зокрема п'ятиповерхівку.

"Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає", - заявив Синєгубов.

Як розповів "Суспільному" міський голова Ізюму Валерій Марченко, мова йде про будівлі, де працювали люди. Це - податкова, соцзахист та казначейство.

Що відомо про кількість загиблих та постраждалих

За останніми даними, всього внаслідок атаки на Ізюм загинуло 5 людей. Серед них дві жінки та двоє чоловіків. Деякі тіла рятувальники дістали з-під завалів. Всі жертви - цивільні. Дані осіб встановлюють.

Постраждали ще 38 людей. 7 - шпиталізували. Серед них - дівчинка 15 років, отримала осколкове поранення, стан - середній. Ще троє людей - в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Втім, інформація щодо кількості жертв постійно оновлюється, а тому числа можуть зростати.

Зеленський показав відео наслідків

За словами президента України Володимира Зеленського, триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради.

"Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили - сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, - щоб зупинити терор і захистити життя", - зазначив Зеленський.

З'явилися фото з місця удару

Кадри оприлюднили зокрема в ДСНС. Там зазначили, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару завершені.



Фото: наслідки російського обстрілу Ізюма 4 лютого (t.me/dsns_telegram) Світлинами майже зруйнованої будівлі міської ради показав голова ОВА Олег Синєгубов. Фото: будівля міськради в Ізюмі після російського удару (t.me/synegubov)

Чому Ізюм важливий для росіян

Ізюм є центром Ізюмського району Харківської області. Місто розташоване на Слобожанщині, коло підніжжя гори Крем'янець на звивистому березі Сіверського Дінця. З 7 березня 2022 року було тимчасово окуповане російськими військами під час їх повномасштабного вторгнення.

Для противника це місто є важливим, оскільки воно розташоване на південному сході регіону на стратегічній автомобільній трасі М-03 (E-40), яка з'єднує Харків зі Слов'янськом у сусідній Донецькій області.