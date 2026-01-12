Прикрываются от США. 15 танкеров "теневого флота" сменили флаг на российский, - WSJ

Издание со ссылкой на данные Lloyd’s List Intelligence пишет, что только за последние две недели более 15 танкеров, которые задействованы в перевозке подсанкционной нефти, сменили флаг и начали плавать под российским. Суда под российским флагом по-прежнему составляют небольшую часть "теневого" флота.

"Использование российского флага - это способ для "теневого флота" якобы получить защиту от рейдов. Это вполне может стать точкой напряженности между Вашингтоном и Москвой", - заявил главный редактор Lloyd’s List Ричард Мид.

По данным S&P Global Market Intelligence, за последние три месяца 2025 года 25 танкеров были перерегистрированы под российский флаг. Из них 18 сменили флаг в декабре

Как пишет WSJ, подсанкционные танкеры рассчитывают, что действуя под флагом страны с сильным флотом, они смогут обойти американскую блокаду перевозок венесуэльской нефти и избежать перехвата Береговой охраной США. Однако, судя по всему, эта схема не работает.

В пятницу, 9 января, американские военные захватили уже пятый нефтяной танкер и продолжают отслеживать другие суда, пытающиеся уклониться от санкций администрации президента США Дональда Трампа.