Прикрываются от США. 15 танкеров "теневого флота" сменили флаг на российский, - WSJ

Танкеры, которые перевозят подсанкционную нефть, начали менять флаг на российский. Они надеются, что это "спасет" их от задержания со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание со ссылкой на данные Lloyd’s List Intelligence пишет, что только за последние две недели более 15 танкеров, которые задействованы в перевозке подсанкционной нефти, сменили флаг и начали плавать под российским. Суда под российским флагом по-прежнему составляют небольшую часть "теневого" флота.
"Использование российского флага - это способ для "теневого флота" якобы получить защиту от рейдов. Это вполне может стать точкой напряженности между Вашингтоном и Москвой", - заявил главный редактор Lloyd’s List Ричард Мид.
По данным S&P Global Market Intelligence, за последние три месяца 2025 года 25 танкеров были перерегистрированы под российский флаг. Из них 18 сменили флаг в декабре
Как пишет WSJ, подсанкционные танкеры рассчитывают, что действуя под флагом страны с сильным флотом, они смогут обойти американскую блокаду перевозок венесуэльской нефти и избежать перехвата Береговой охраной США. Однако, судя по всему, эта схема не работает.
В пятницу, 9 января, американские военные захватили уже пятый нефтяной танкер и продолжают отслеживать другие суда, пытающиеся уклониться от санкций администрации президента США Дональда Трампа.
Напомним, на прошлой неделе Береговая охрана США задержала танкер Marinera, который шел под российским флагом.
Еще месяц назад судно называлось Bella 1. Но 30 декабря 2025 года оно резко стало российским - начало ходить под флагом РФ. Также его внесли в российские судовые реестры.
Во время задержания танкера неподалеку была зафиксирована подлодка россиян.
