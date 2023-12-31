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Прикрываются "почтовыми сервисами". Украинцев предупредили о новой схеме аферистов

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 07:12
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Прикрываются "почтовыми сервисами". Украинцев предупредили о новой схеме аферистов Архивное фото: Украинцев предупредили о новой схеме аферистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Злоумышленники распространяют фейковые SMS о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Правоохранители призвали украинцев придерживаться таких советов, чтобы не потерять свои деньги:

  • не переходите по сомнительным гиперссылкам;
  • получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
  • проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных; даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
  • заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты.

Также полиция призывает платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств и не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Но мошенники орудуют не только в интернете. При этом каждый раз они придумывают новые схемы обмана. Например, в Чугуеве Харьковской области мошенники ходят по квартирам и домам жителей и выдают себя за госслужащих. Они предлагают "помощь" в получении средств по программе "еВідновлення". Кроме того, недавно мошенники решили "улучшить" уже знакомую схему сбора "помощи" для ВСУ, используя письма от ОВА. В Днепре они адресуют их не только предпринимателям, но и начальникам РВА области.

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