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Прикриваються "поштовими сервісами". Українців попередили про нову схему аферистів

Україна, Неділя 31 грудня 2023 07:12
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Прикриваються "поштовими сервісами". Українців попередили про нову схему аферистів Архівне фото: Українців попередили про нову схему аферистів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Зловмисники поширюють фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Правоохоронці закликали українців дотримуватися таких порад, щоб не втратити свої гроші:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримуйте дані про надходження посилки тільки на офіційному сайті поштового сервісу або в додатку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати.

Також поліція закликає платити гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів та не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо в додатки.

Шахраї в Україні

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Але шахраї орудують не лише в інтернеті. При цьому кожен раз вони вигадують нові схеми обману. Наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення". Крім того, нещодавно шахраї вирішили "покращити" вже знайому схему збору "допомоги" для ЗСУ, використовуючи листи від ОВА. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам РВА області.

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