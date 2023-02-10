Прикрывали бегство РФ в Харьковской области. В Украине осудили еще 13 боевиков "ЛНР"

В Харьковской области захватили в плен 13 боевиков "ЛНР", когда армия РФ отступала оттуда. Их осудили за государственное предательство и участие в террористической организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"В результате следственных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще 13 боевиков террористической организации "ЛНР", которые воевали против Украины. Злоумышленников взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили, что приспешниками агрессора являются жители Луганской области, которые добровольно вступили в ряды подконтрольной захватчикам "Народной милиции "ЛНР" накануне полномасштабного вторжения. Среди них - четверо бывших узников, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений.

"После 24 февраля прошлого года мобилизованные вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте. Во время контрнаступления ВСУ боевики прикрывали побег российских войск в Харьковской области", - добавили в СБУ.

Суд признал боевиков "ЛНР" виновными по трем статьям уголовного кодекса Украины: