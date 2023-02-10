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Прикривали втечу РФ у Харківській області. В Україні засудили ще 13 бойовиків "ЛНР"

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 17:28
Прикривали втечу РФ у Харківській області. В Україні засудили ще 13 бойовиків "ЛНР" Фото: В Україні засудили ще 13 бойовиків "ЛНР" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Харківській області захопили у полон 13 бойовиків "ЛНР", коли армія РФ відступала звідти. Їх засудили за державну зраду та участь у терористичній організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"У результаті слідчих дій зібрано беззаперечні докази вини ще 13 бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України. Зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили, що поплічниками агресора є мешканці Луганської області, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам "Народної міліції "ЛНР" напередодні повномасштабного вторгнення. Серед них - четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів.

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"Після 24 лютого минулого року мобілізовані увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті. Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ у Харківській області", - додали в СБУ.

Суд визнав бойовиків "ЛНР" винними за трьома статтями кримінального кодексу України:

  • Державна зрада;
  • Участь у терористичній групі чи терористичній організації;
  • Участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань.

Нагадаємо, що місцевий мешканець Ізюма (Харківська область) співпрацював з окупантами та обійняв посаду "поліцейського". Його виявили, затримали та засудили на 12 років тюрми.

Двоє жителів Донецької області передавали РФ інформацію про розміщення блокпостів українських військових в регіоні. Їх затримали та відправили до в’язниці.

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