Досадное недоразумение. Кулеба отреагировал на выпад Уоллеса о благодарности Британии

"Я думаю, что это было досадное недоразумение со стороны британского министра (речь идет о главе Минобороны Британии Бене Уоллесе - ред.). Собственно премьер Британии Риши Сунак опроверг слова своего министра и сказал, что он ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что ни у кого нет оснований обвинять Украину в какой-либо неблагодарности.

"Но правда заключается в том, что, простите, у нас война. И когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: "Достаточно ли вам передали оружие?". Я говорю: "Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько будет длиться наш путь к победе". Вот когда победим, тогда я скажу: "Спасибо, оружия было достаточно", - сказал он.

Министр также рассказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе украинская делегация сидела рядом с британской. Тогда же министры обороны государств договорились о важном военном решении по оружию, на которое согласился Уоллес.

Кулеба подчеркнул, что все решения продолжают принимать так, как нужно.

"А то, что там кто-то не считает себя Amazon (онлайн-магазин - ред.). Мы же не против, чтобы он становился Amazon. Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому. Стране, которая передала один снаряд, и стране, которая дала сто тысяч снарядов. Мы им всем благодарны", - добавил министр.

Заявление Уоллеса

Министр обороны заявил, что он "хочет видеть от Украины хоть немного благодарности" за ту помощь, которую оказывает его страна. При этом он добавил, что страны Запада - не Amazon, и они не могут выполнять все запросы Украины.

После этого премьер-министру Британии Рише Сунаку пришлось оправдываться за слова Уоллеса. Он отметил, что Зеленский и украинцы неоднократно благодарили его страну за оказанную помощь.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина всегда была благодарна Британии за поддержку, поэтому заявление Воллеса необоснованно.

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