Россия вывозит через Бердянск украденную в Украине кукурузу

Российские захватчики продолжают угонять сельскохозяйственную продукцию на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сейчас оккупанты пытаются вывезти через морской порт в Бердянске украденный урожай кукурузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт города Запорожья.

Ранее сообщалось о незаконном вывозе пшеницы через Бердянский порт.

"В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", - информировал Генштаб ВСУ.

Ранее ресурс RussiaTheftWatch сообщил, что Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна и металла, украденных с временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Также этот порт планируется использовать для ввоза российского вооружения.

Европейская бизнес ассоциация уже обратилась в Организацию объединенных наций (ООН), Турцию, Министерство иностранных дел и вице-премьер-министра по восстановлению Украины с призывом активизировать совместные усилия и добиться полного разблокирования судоходства в Черном море или ввести для России зеркальные ограничение и проверку грузов на всех судах.