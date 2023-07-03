Приграничье Сумской области подверглось атаке россиян: есть новые жертвы

В результате артиллерийского обстрела оккупантов по территории Шалигинской громады погибли двое мирных жителей и еще один - ранен.

При этом россияне атаковали территорию Великописаревской громады с помощью минометов, а также сбросили с беспилотника ВОГ. Также были обстрелы из АГС, в результате чего возник пожар нежилых зданий.

Город Сумы атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. В результате попаданий повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома, 7 частных авто и помещения школы. Предварительно двое погибших и 19 раненых.

Кроме этого, захватчики атаковали территорию Юнаковской громады из минометов. В результате одного из обстрелов погиб местный житель. Также было повреждено частное жилое домовладение и хозяйственная постройка. Россияне к тому же били из артиллерии. В результате одного из обстрелов повреждены три частных жилых дома.

Также оккупанты обстреляли из минометов Белопольскую и Хотинскую громады. Также по последней били из артиллерии.

Кроме того, россияне сбросили две мины на территорию Середино-Будской громады. Также под артиллерийский обстрел попала Краснопольская община.

Между этого оккупанты запустили ракеты (НУРС) с вертолета по Миропольской громаде.

Атака на Сумы

Сегодня российские войска применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета". В результате атаки погибли два человека, еще 19 получили ранения.

Кроме того, из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Российская атака привела к значительным разрушениям, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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