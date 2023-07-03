Прикордоння Сумської області зазнало атаки росіян: є нові жертви

В результаті артилерійського обстрілу окупантів по території Шалигинської громади загинули двоє мирних жителів та ще одного - поранено.

При цьому росіяни атакували територію Великописарівської громади за допомогою мінометів, а також скинули з безпілотника ВОГ. Також були обстріли з АГС, в результаті чого виникла пожежа нежитлових будівель.

Місто Суми атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки, 7 приватних авто та приміщення школи. Попередньо двоє загиблих та 19 поранених.

Крім цього, загарбники атакували територію Юнаківської громади з мінометів. Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий житель. Також було пошкоджено приватне житлове домоволодіння та господарчу споруду. Росіяни до того ж били з артилерії. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватні житлові будинки.

Також окупанти обстріляли з мінометів Білопільську та Хотінську громади. Також по останній били з артилерії.

Крім того, росіяни скинули дві міни на територію Середино-Будської громади. Також під артилерійський обстріл потрапила Краснопільська громада.

Поміж цього окупанти запустили ракети (НУРС) з гвинтокрила по Миропільській громаді.

Атака на Суми

Сьогодні російські війська застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти". В результаті атаки загинули дві людини, ще 19 отримали поранення.

Крім того, через удар було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Російська атака призвела до значних руйнувань, наголосили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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