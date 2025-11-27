Без очередей на границе: в 18 поездах документы будут проверять прямо во время движения

По его словам, количество поездов, где будет происходить такая форма контроля, будет расширяться.

"Такая схема действует на нескольких направлениях железной дороги на границе с Польшей и сейчас будет расширяться на 9 пар поездов. Суммарно будет 18 поездов, которые движутся на выезд и въезд в Украину по направлению Перемышль и Хелм", - сказал Демченко.

Спикер добавил, что пограничное и таможенное оформление во время движения более комфортное для пассажиров, поскольку не нужно простаивать на границе дополнительное время, что в итоге уменьшает время движения поезда.