Общество Образование Деньги Изменения

Без очередей на границе: в 18 поездах документы будут проверять прямо во время движения

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (facebook.com/andriy.demchenko)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничный и таможенный контроль во время движения поездов уже действует на нескольких направлениях железной дороги на границе с Польшей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, количество поездов, где будет происходить такая форма контроля, будет расширяться.

"Такая схема действует на нескольких направлениях железной дороги на границе с Польшей и сейчас будет расширяться на 9 пар поездов. Суммарно будет 18 поездов, которые движутся на выезд и въезд в Украину по направлению Перемышль и Хелм", - сказал Демченко.

Спикер добавил, что пограничное и таможенное оформление во время движения более комфортное для пассажиров, поскольку не нужно простаивать на границе дополнительное время, что в итоге уменьшает время движения поезда.

 

Пересечение границы поездом станет быстрее

Напомним, ранее премьер-министр Польши Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.

Таким образом международные поездки для украинцев станут более удобными, ведь это значительно сократит время остановки поездов и уменьшит стресс для пассажиров.

Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. В правительстве планируют постепенно распространить его на спальные вагоны ночных международных маршрутов.

Запуск ускоренного контроля заработает в поездах Киев - Перемышль и Киев - Хелм уже с января, а затем практику расширят на другие поезда этих направлений.

