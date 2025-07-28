Пограничный корабль РФ нарушил морскую границу Эстонии: Таллин отреагировал

Российский корабль без разрешения заплыл в территориальные воды Эстонии. Главу дипломатической миссии РФ вызвали "на ковер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.
Как объяснили в МИД, временного поверенного в делах посольства России вызвали, чтобы "выразить протест и вручить официальную ноту" в связи с нарушением морской границы Эстонии.
По данным ведомства, нарушение произошло вблизи острова Вайндлоо, где 26 июля пограничный корабль России без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии.
"Нарушение морской границы Эстонии со стороны России - это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было также передано временно поверенному в делах Российской Федерации", - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Напомним, сегодня, 28 июля, утром неизвестный дрон залетел в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси.
В сети появились видео, на которых можно заметить, что беспилотник, который залетел в Литву, визуально похож на "Шахед".
На этом фоне военное командование Литвы решило усилить противовоздушную оборону на границе с Беларусью, там установят дополнительные системы.
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