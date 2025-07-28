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Пограничный корабль РФ нарушил морскую границу Эстонии: Таллин отреагировал

Иллюстративное фото: российский корабль заплыл в территориальные воды Эстонии (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российский корабль без разрешения заплыл в территориальные воды Эстонии. Главу дипломатической миссии РФ вызвали "на ковер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

Как объяснили в МИД, временного поверенного в делах посольства России вызвали, чтобы "выразить протест и вручить официальную ноту" в связи с нарушением морской границы Эстонии.

По данным ведомства, нарушение произошло вблизи острова Вайндлоо, где 26 июля пограничный корабль России без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии.

"Нарушение морской границы Эстонии со стороны России - это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было также передано временно поверенному в делах Российской Федерации", - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Дрон пролетел над Литвой

Напомним, сегодня, 28 июля, утром неизвестный дрон залетел в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси.

В сети появились видео, на которых можно заметить, что беспилотник, который залетел в Литву, визуально похож на "Шахед".

На этом фоне военное командование Литвы решило усилить противовоздушную оборону на границе с Беларусью, там установят дополнительные системы.

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