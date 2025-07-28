Пограничный корабль РФ нарушил морскую границу Эстонии: Таллин отреагировал

Как объяснили в МИД, временного поверенного в делах посольства России вызвали, чтобы "выразить протест и вручить официальную ноту" в связи с нарушением морской границы Эстонии.

По данным ведомства, нарушение произошло вблизи острова Вайндлоо, где 26 июля пограничный корабль России без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии.

"Нарушение морской границы Эстонии со стороны России - это серьезный и неприемлемый инцидент. Это сообщение было также передано временно поверенному в делах Российской Федерации", - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.