ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Литва усилит ПВО на границе с Беларусью из-за угрозы дронов

Понедельник 28 июля 2025 15:35
UA EN RU
Литва усилит ПВО на границе с Беларусью из-за угрозы дронов Иллюстративное фото: в Литву залетал "Шахед" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва разместит на границе с Беларусью дополнительные системы противовоздушной обороны. Такое решение приняли после того, как в литовское воздушное пространство второй раз залетел беспилотник.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"На сегодняшний день есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай - именно в этом районе мы и усилимся", - рассказал он.

Генерал также рассказал, что планируется углубить координацию действий с Службой охраны государственной границы, поскольку "без их глаз в небе и на земле, без того, что они видят и слышат, сложно что-то идентифицировать".

При этом военное командование хочет ускорить закупки радаров ближнего действия и другого оборудования, которое поможет обнаруживать дроны.

На границе, по словам Вайкшнораса, должна заработать акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress.

"Это система микрофонов, которые по акустическим сигналам распознают объекты - такую используют украинцы. Мы собираемся внедрить ее по всей приграничной территории. Таким образом можно будет заранее определить, какие летающие объекты движутся, отличая парапланы, воздушные шары, маленькие самолеты. Это упростит и ускорит процесс принятия решений", - отметил генерал.

Он уточнил, что по состоянию на сейчас у Литвы есть только то оборудование, которое только фиксирует объекты в воздухе и не может определить, что именно залетело в воздушное пространство страны.

Дрон в воздушном пространстве Литвы

Напомним, в понедельник, 28 июля, с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы залетел неизвестный беспилотник.

Последний раз дрон фиксировали вблизи Вильнюса. Продолжаются поиски его обломков.

К слову, 10 июля над Литвой заметили дрон, который был похож на "Шахед". Он упал на литовской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Литва ПВО Война в Украине Дрони
Новости
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку