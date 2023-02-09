Пограничники остановили очередную атаку россиян под Донецком: враг понес потери

Украинские войска остановили малые тактические группы россиян, которые пытались вклиниться в район огневых позиций ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район наших огневых позиций. Для этого противник даже ввел в бой резерв, но тщетно. Вражескую пехоту остановили пограничники-минометчики. Нападавшие снизили наступательный темп и залегли, а из-за постоянного огневого воздействия отступили", - рассказали пограничники.

В результате попытки прорыва украинских позиций оккупанты потеряли пять человек, еще 13 получили ранения.