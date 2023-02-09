Пограничники остановили очередную атаку россиян под Донецком: враг понес потери
Украинские войска остановили малые тактические группы россиян, которые пытались вклиниться в район огневых позиций ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район наших огневых позиций. Для этого противник даже ввел в бой резерв, но тщетно. Вражескую пехоту остановили пограничники-минометчики. Нападавшие снизили наступательный темп и залегли, а из-за постоянного огневого воздействия отступили", - рассказали пограничники.
В результате попытки прорыва украинских позиций оккупанты потеряли пять человек, еще 13 получили ранения.
Напомним, 7 февраля украинские военные отразили вражеский штурм под Бахмутом в Донецкой области и ликвидировали 12 оккупантов.
Также мы писали, что пограничники под Бахмутом из минометов отработали по российским штурмовикам. Оккупанты собирались атаковать украинские позиции, но планам врага помешали.
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