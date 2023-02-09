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Пограничники остановили очередную атаку россиян под Донецком: враг понес потери

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Донецкая область, Четверг 09 февраля 2023 12:20
Пограничники остановили очередную атаку россиян под Донецком: враг понес потери Фото: пограничники остановили очередную атаку россиян под Донецком (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска остановили малые тактические группы россиян, которые пытались вклиниться в район огневых позиций ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Малыми тактическими группами россияне пытались вклиниться в район наших огневых позиций. Для этого противник даже ввел в бой резерв, но тщетно. Вражескую пехоту остановили пограничники-минометчики. Нападавшие снизили наступательный темп и залегли, а из-за постоянного огневого воздействия отступили", - рассказали пограничники.

В результате попытки прорыва украинских позиций оккупанты потеряли пять человек, еще 13 получили ранения.

Напомним, 7 февраля украинские военные отразили вражеский штурм под Бахмутом в Донецкой области и ликвидировали 12 оккупантов.

Также мы писали, что пограничники под Бахмутом из минометов отработали по российским штурмовикам. Оккупанты собирались атаковать украинские позиции, но планам врага помешали.

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