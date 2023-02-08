Под Бахмутом пограничники отработали по россиянам, которые хотели идти в атаку (видео)

Пограничники под Бахмутом из минометов отработали по российским штурмовикам. Оккупанты собирались атаковать украинские позиции, но действия врага пресекли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"В окрестностях Бахмута аэроразведка пограничников обнаружила продвижение вражеских штурмовых групп к нашим позициям. Наши защитники совершили по врагу минометный обстрел. В результате и 1 штурмовик ликвидирован, 4 ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, на другом направлении, еще три вражеских группы пехоты двигались для атаки наших позиций.

"Минометные расчеты пограничников отработали по противнику и ликвидировали часть боевиков", - указано в сообщении.

Напомним, также мы писали, что под Бахмутом нацгвардейцы из ПЗРК "Игла" сбили российский вертолет Ми-24.

Также сообщалось, что украинские военные огнем из минометов накрыли позиции россиян под Бахмутом.

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