Украинские пилоты FPV-дронов остановили вражеский штурм в Донецкой области

Пилоты разведывательно-ударных беспилотных комплексов остановили вражеский штурм в Донецкой области. Также, они поразили бронетехнику противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На востоке Украины пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" успешно остановили вражеский штурм, задействовав FPV-дроны для уничтожения пехоты, вооружения и бронетехники противника.

Враг, используя несколько танков, совершил наступление на позиции украинских войск. Благодаря высокой точности и профессионализму пилотов РУБпАК "Феникс", первый танк был поражен, что привело к остановке вражеской колонны. В результате штурм оккупантов потерпел неудачу, и противник потерял два танка.

Эта операция подчеркивает эффективность использования беспилотных авиационных комплексов в ведении боевых действий и их важность в современном военном противостоянии.