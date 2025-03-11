Украинские пилоты FPV-дронов остановили вражеский штурм в Донецкой области
Пилоты разведывательно-ударных беспилотных комплексов остановили вражеский штурм в Донецкой области. Также, они поразили бронетехнику противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
На востоке Украины пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" успешно остановили вражеский штурм, задействовав FPV-дроны для уничтожения пехоты, вооружения и бронетехники противника.
Враг, используя несколько танков, совершил наступление на позиции украинских войск. Благодаря высокой точности и профессионализму пилотов РУБпАК "Феникс", первый танк был поражен, что привело к остановке вражеской колонны. В результате штурм оккупантов потерпел неудачу, и противник потерял два танка.
Эта операция подчеркивает эффективность использования беспилотных авиационных комплексов в ведении боевых действий и их важность в современном военном противостоянии.
Ситуация на фронте
Противник совершил два ракетных и 113 авиационных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив две ракеты и сбросив 168 КАБ.
Кроме того, враг совершил около шести тысяч обстрелов, в том числе 186 из реактивных систем залпового огня, и использовал 2930 дронов-камикадзе.
Агрессор нанес авиационные удары, в частности, по населенным пунктам Малая Волчья Харьковской области, Леонтовичи, Сухой Яр, Воскресенка, Шевченко Донецкой области, Новогеоргиевка Запорожской области, Новодаровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка Запорожской области и Львов Херсонской области.