ВСУ нанесли удар по позициям и технике россиян на Покровском направлении

ВСУ нанесли точные удары по позициям и технике российских захватчиков на Покровском направлении. Вражеские укрытия и транспорт понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил продолжают эффективно выполнять боевые задачи на участках фронта, уничтожая российских захватчиков. Особую роль в боевых операциях играют операторы FPV-дронов, которые работают на Покровском направлении. В поле зрения высокоточных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) на Покровском направлении находятся все объекты противника. Поражение позиций врага, техники, живой силы, транспорта и укрытий является неотъемлемой частью оперативных действий наших войск. Благодаря украинским защитникам, осуществляется точное и эффективное уничтожение вражеской техники и живой силы, что значительно ослабляет боевую способность российских подразделений.