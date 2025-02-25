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ВСУ нанесли удар по позициям и технике россиян на Покровском направлении

Вторник 25 февраля 2025 15:51
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ВСУ нанесли удар по позициям и технике россиян на Покровском направлении Фото: ВСУ атаковали позиции и технику россиян (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ нанесли точные удары по позициям и технике российских захватчиков на Покровском направлении. Вражеские укрытия и транспорт понесли значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил продолжают эффективно выполнять боевые задачи на участках фронта, уничтожая российских захватчиков.

Особую роль в боевых операциях играют операторы FPV-дронов, которые работают на Покровском направлении.

В поле зрения высокоточных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) на Покровском направлении находятся все объекты противника.

Поражение позиций врага, техники, живой силы, транспорта и укрытий является неотъемлемой частью оперативных действий наших войск.

Благодаря украинским защитникам, осуществляется точное и эффективное уничтожение вражеской техники и живой силы, что значительно ослабляет боевую способность российских подразделений.

Бои за Донецкую область

Вооруженные силы Украины в Донецкой области успешно уничтожили вражеские укрытия и остановили попытки оккупантов провести штурм.

Артиллеристы нанесли мощный удар по укрытиям противника, значительно ослабив его позиции. Пограничники комендатуры огневой поддержки применили реактивную систему залпового огня для уничтожения укрытий и нейтрализации попыток врага организовать штурмовые действия.

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