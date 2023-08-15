Маляр о ситуации в Авдеевке: россияне пытаются окружить город, чтобы двигаться вперед

Российские войска не планируют захватить Авдеевку. Они хотят оцепить город и двигаться вперед, поскольку имеют задачу полностью занять Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Настолько героически наши военные защищают это направление, что враг даже не рискует в Авдеевку заходить, чтобы не увязнуть в боях с нашими защитниками. Но враг хочет обойти ее (Авдеевку - ред.), окружить и двигаться дальше", - рассказала Маляр.

По ее словам, для россиян важно само движение вперед. И они не всегда концентрируются на том, чтобы захватить какой-нибудь населенный пункт, поскольку имеют задачу полностью занять Донецкую и Луганскую области.

"Поэтому для них Авдеевка это очень серьезное препятствие на этом движении. И они ведут основную борьбу за ключевые высоты, чтобы их контролировать и двигаться дальше. Ну и за транспортные пути. Фактически уже год там происходит очень продолжительная и ожесточенная борьба. Наши ВСУ не пропускают врага", - отметила замминистра.

Маляр отметила, что на Авдеевском направлении продолжаются бои и за ними стоит то, что в течение года враг не продвинулся там ни на один сантиметр.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на фронтах произошло более 15 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные во время контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. Между тем российские оккупанты из-за нехватки резервов испытывают трудности с укреплением своих оборонительных линий.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 29 артсистем врага.